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Швед с Селтиком отправился на тренировочный сбор в Дубай

8 января 14:55 107 Читати українською
Швед с Селтиком отправился на тренировочный сбор в Дубай
Марьян Швед / ФК Селтик

Шотландский гранд устроил тренировочный сбор посреди сезона.

Ко второй части сезона Селтик будет готовиться в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Youtube-канал клуба.

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На тренировочный сбор вместе с командой отправился украинский нападающий Марьян Швед. 22-летний футболист в текущем чемпионата Шотландии провел на поле всего 15 минут. Также он сыграл 20 минут и забил 1 гол в матче квалификации Лиги Европы против эстонского Нымме Калью.

Отметим, что свой следующий матч Селтик сыграет 18 января против Партик Тистл. Сейчас команда Нила Леннона возглавляет турнирную таблицу шотландской Премьер-лиги.

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