Чемпионат Бельгии, 30-й тур

Мехелен – Антверпен – 3:0

Голы: Схофс, 59, Хайреманс, 63, 67

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До перерыва соперники демонстрировали равную игру, а уже во втором тайме счет удалось открыть игрокам Мехелена. Пропущенный гол демотивировал гостей, которые за 9 минут умудрились пропустить еще дважды.

Украинский хавбек хозяев Марьян Швед вышел на замену уже на 72-й минуте, когда игра уже была сделана, поэтому результативными действиями игрок не отличался.

Третья победа подряд позволила Мехелену подняться на 13 место, Антверпен расположился на 5-м месте.

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