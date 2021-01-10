Швед принял участие в разгроме Антверпена – команда украинца отдалилась от зоны вылета
Мехелен принимал Антверпен в рамках 30-го тура бельгийского первенства. Читайте отчет на Футбол 24.
Чемпионат Бельгии, 30-й тур
Мехелен – Антверпен – 3:0
Голы: Схофс, 59, Хайреманс, 63, 67
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До перерыва соперники демонстрировали равную игру, а уже во втором тайме счет удалось открыть игрокам Мехелена. Пропущенный гол демотивировал гостей, которые за 9 минут умудрились пропустить еще дважды.
Украинский хавбек хозяев Марьян Швед вышел на замену уже на 72-й минуте, когда игра уже была сделана, поэтому результативными действиями игрок не отличался.
Третья победа подряд позволила Мехелену подняться на 13 место, Антверпен расположился на 5-м месте.
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