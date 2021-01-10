Ризеспор принимал Денизлиспор в рамках 18-го тура турецкой Суперлиги. Читайте отчет на Футбол 24.

Чемпионат Турции, 18-й тур

Ризеспор – Денизлиспор – 1:1

Голы: Рузгар, 90+2 – Родальега, 9

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Игроки Денизлиспора организовали быстрый гол и играли на удержание счета. После перерыва хозяева полностью владели игрой, но выровнять положение удалось лишь в конце встречи.

Весь поединок в составе Ризеспора провел экс-хавбек Динамо Николай Морозюк. Украинец провел неплохой поединок и получил одну из самых высоких оценок в матче по версии SofaScore.

После 18-ти туров Ризеспор расположился на 14-й строчке, Денизлиспор остается в зоне вылета – 20-е место.

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