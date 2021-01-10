Чемпіонат Бельгії, 30-й тур

Мехелен – Антверпен – 3:0

Голи: Схофс, 59, Хайреманс, 63, 67

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До перерви суперники демонстрували рівну гру, а вже в другому таймі рахунок вдалось відкрити гравцям Мехелена. Пропущений гол демотивував гостей, які за 9 хвилин примудрились пропустити ще двічі.

Український хавбек господарів Мар'ян Швед вийшов на заміну вже на 72-й хвилині, коли гра вже була зроблена, тому до результативних дій гравець не долучався.

Третя перемога поспіль дозволила Мехелену піднятись на 13 сходинку, Антверпен розташувався на 5-му місці.

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