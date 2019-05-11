"Швед покидает Карпаты" – клуб попрощался с футболистом

Вингер Карпат Марьян Швед, вероятно, больше не сыграет за львовскую команду.

Львовский клуб на своем официальном твиттере разместил видео с нарезкой самых ярких моментов игры Марьяна Шведа за "зеленых львов". "Марьян Швед покидает Карпаты. Спасибо за все. Успехов в составе Селтика", – добавляется в надписи под видео.

Моуринью может возглавить Селтик, в котором в следующем сезоне будет играть Швед

Вероятно, украинский вингер уже не сыграет за львовский клуб и вскоре пополнит состав чемпионов Шотландии.

Селтик выиграл свой 50-й титул чемпиона Шотландии – команда Шведа третий год подряд завоевала все национальные трофеи

Напомним, Швед перешел в Селтик зимой текущего года, по неофициальной информации сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Украинец играл за Карпаты на правах аренды.