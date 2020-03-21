Швед отказался переходить в Генк

Украинский футбольный агент Олег Смалийчук вспомнил трансфер Марьяна Шведа в Селтик.

"У Шведа были не только из Бельгии предложения. Он пришел с отцом, я взял листочек и ручку, делю на две колонки – плюсы и минусы. Мы общаемся, я говорю, в чем плюс, а в чем минус. Затем разворачиваю листок, говорю: "Возьми, подумай. Решение принимаешь ты".

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Генк давал 2,5 млн евро за Шведа. Дыминский звонил ему и спрашивал, куда он хочет уйти. Швед сказал, что хочет в Селтик. Если выбрали такой вариант, значит, были минусы в предложении от Генка", – отметил Смалийчук в программе ТаТоТаке.

К слову, в текущем сезоне украинец провел за Селтик лишь 43 минуты, забив при этом 1 гол.

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