Квалификация Лиги чемпионов: Астана Григорчука минимально победила ЧФР Клуж

Сегодня, 9 июля, состоятся первые матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, квалификация, первый раунд

Астана – ЧФР – 1:0

Гол: Постников, 68

Арарат-Армения – АИК – 2:1

Голы: Аветисян, 3 (пен), 45 – Обаси, 39

Удаление: Лундстром, 13 (АИК)

Нымме Калью – Шкендия – начало в 19:00

ХИК – Торсхавн – начало в 19:00

Сараево – Селтик – начало в 20:45

Нью-Сейнтс – Фароникели – начало в 21:00

Судува – Црвена Звезда – начало в 21:00

Дюделанж – Валлетта – начало в 21:00

Швед пропустит первый матч квалификации Лиги чемпионов

Состоялся первый поединок игрового дня первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором Астана Романа Григорчука принимала ЧФР Клуж.

В первом тайме команды голов не забивали, а вот во второй половине встречи команда украинского наставника забила единственный гол в матче. Следовательно, победа Астаны со счетом 1:0, которая дает неплохие шансы на выход в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов.