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Швед – о дебюте в сборной: Это лучший день в моей карьере

21 ноября 08:00 1 Читати українською
Швед – о дебюте в сборной: Это лучший день в моей карьере
Марьян Швед / Соцсети

Нападающий Карпат Марьян Швед поделился своими впечатлениями от дебюта за сборную Украины.

"Считаю, это самый главный день в моей карьере, потому что дебютировал за главную команду нашей страны, за которую все болеют. Очень благодарен всем, кто меня поддерживал.

Украина – Турция – 0:0 – видеообзор матча

Рад, что дебютировал. Жаль, что не выиграли, но ничего, будем стараться в следующих матчах радовать наших болельщиков", – сказал Марьян Швед в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, сборная Украины сыграла вничью с национальной сборной Турции (0:0) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
Матч окончен
0 : 0
Турция
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