Швед – о дебюте в сборной: Это лучший день в моей карьере

Нападающий Карпат Марьян Швед поделился своими впечатлениями от дебюта за сборную Украины.

"Считаю, это самый главный день в моей карьере, потому что дебютировал за главную команду нашей страны, за которую все болеют. Очень благодарен всем, кто меня поддерживал.

Украина – Турция – 0:0 – видеообзор матча

Рад, что дебютировал. Жаль, что не выиграли, но ничего, будем стараться в следующих матчах радовать наших болельщиков", – сказал Марьян Швед в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, сборная Украины сыграла вничью с национальной сборной Турции (0:0) в товарищеском матче.