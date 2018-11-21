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Швед – про дебют у збірній: Це найкращий день у моїй кар'єрі

08:00 2 Читать на русском
Швед – про дебют у збірній: Це найкращий день у моїй кар'єрі
Мар'ян Швед / Соцмережі

Нападник Карпат Мар'ян Швед поділився своїми враженнями від дебюту за збірну України.

"Вважаю, це найголовніший день в моїй кар'єрі, тому що дебютував за головну команду нашої країни, за яку всі вболівають. Дуже вдячний всім, хто мене підтримував.

Україна – Туреччина – 0:0 – відеоогляд матчу

Радий, що дебютував. Шкода, що не виграли, але нічого, будемо намагатися в наступних матчах радувати наших уболівальників", – сказав Мар'ян Швед в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з національною збірною Туреччини (0:0) у товариському матчі.

Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
Матч завершено
0 : 0
Туреччина
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Теги
Мар'ян Швед Мар'ян Швед Україна Україна Збірна України Україна - Туреччина
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