Швед – про дебют у збірній: Це найкращий день у моїй кар'єрі

Нападник Карпат Мар'ян Швед поділився своїми враженнями від дебюту за збірну України.

"Вважаю, це найголовніший день в моїй кар'єрі, тому що дебютував за головну команду нашої країни, за яку всі вболівають. Дуже вдячний всім, хто мене підтримував.

Україна – Туреччина – 0:0 – відеоогляд матчу

Радий, що дебютував. Шкода, що не виграли, але нічого, будемо намагатися в наступних матчах радувати наших уболівальників", – сказав Мар'ян Швед в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з національною збірною Туреччини (0:0) у товариському матчі.