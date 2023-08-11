Женский ЧМ-2023, 1/4 финала

Япония – Швеция – 1:2

Голы: Хаяши, 87 – Илестедт, 32, Ангельдаль, 51

Нереализованный пенальти: Уэки, 74 (Я)

Япония подходила к противостоянию фаворитом, но тотально провалила первый тайм. Островитянки до перерыва не нанесли ни одного удара, в то время как Швеция 11 раз пробила по воротам Ямашиты.

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Преимущество "сине-желтых" вылилось в гол Илестедт. Защитница пришла к чужим воротам на стандарт и открыла счет. Этот гол стал уже 4 для Аманды на ЧМ-2023. Она претендует на звание лучшей бомбардирки.

В начале второго тайма Швеция удвоила преимущество. Филиппа Ангельдаль реализовала пенальти, разведя голкипера и мяч по разным углам.

Только после этого японки захватили инициативу и начали создавать моменты. Уэки не сумела реализовать пенальти – мяч полетел в каркас ворот. На последних минутах Хаяши отыграла один мяч, однако времени на камбэк не осталось.

Япония, которая 12 назад стала чемпионом мира, а 8 лет назад брала серебряные медали, вылетела с Мундиаля на стадии 1/4. Швеция вышла в полуфинал, где встретится с Испанией.