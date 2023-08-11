Жіночий ЧС-2023, 1/4 фіналу

Японія – Швеція – 1:2

Голи: Хаяші, 87 – Ілестедт, 32, Ангельдаль, 51

Нереалізований пенальті: Уекі, 74 (Я)

Японія підходила до протистояння фаворитом, але тотально провалила перший тайм. Острів'янки до перерви не завдали жодного удару, тоді як Швеція 11 разів пробила по воротах Ямашіти.

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Перевага "синьо-жовтих" вилилася у гол Ілестедт. Захисниця прийшла до чужих воріт на стандарт і відкрила рахунок. Цей гол став вже 4 для Аманди на ЧС-2023. Вона претендує на звання найкращої бомбардирки.

На початку другого тайму Швеція подвоїла перевагу. Філіппа Ангельдаль реалізувала пенальті, розвівши голкіпера та м'яч по різних кутах.

Лише після цього японки захопили ініціативу та почали створювати моменти. Уекі не зуміла реалізувати пенальті – м'яч полетів у каркас воріт. На останніх хвилинах Хаяші відіграла один м'яч, однак часу на камбек не залишилося.

Японія, яка 12 тому стала чемпіоном світу, а 8 років тому брала срібні медалі, вилетіла з Мундіалю на стадії 1/4. Швеція вийшла у півфінал, де зустрінеться з Іспанією.