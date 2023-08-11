ЧМ-2023, четвертьфинал

Испания – Нидерланды – 2:1

Голы: Кальдентей, 81, Паралюэльо, 111 – ван дер Грагт, 90+1

Испанки обладали ощутимым преимуществом в первом тайме, нанеся 11 ударов (3 – в плоскость). В то время как Нидерланды преимущественно отсиживались в обороне и за стартовые 45 минут вообще не пробивали по воротам соперниц. На 37-й минуте пришлось вмешаться VAR. Гол Эрмосо отменили из-за офсайда.

После перерыва подопечные Йонукера действовали гораздо активнее. Но открыть счет удалось испанкам. Казалось, реализованный пенальти Кальдентей на 81-й минуте станет решающим в матче. Однако сборная Нидерландов смогла перевести игру в овертайм уже на первой компенсированной минуте. Стефани ван дер Грат хладнокровно пробила в дальний угол. После просмотра видеоповтора через возможный офсайд мяч таки засчитали.

В дополнительное время испанкам все же удалось вырвать победу благодаря вышедшей на замену Паралюэльо. 19-летняя нападающая Барсы отличилась после передачи Эрмосо. "Ла Роха" впервые в истории пробилась в полуфинал ЧМ, где сыграет с победителем пары Япония – Швеция.