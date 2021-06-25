Сборная Украины сыграет со Швецией в 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Какой прогноз на матч Швеция – Украина и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Швеция – Украина на "Футбол 24" стартует 29 июня в 22:00 по Киеву. Команда Андрея Шевченко валидольно пробивалась в 1/8 финала, оказавшись среди четырех сборных, занявших третьи места в группах. Украина впервые в истории сыграет в плей-офф Евро.

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Швеция – Украина: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

Британская контора William Hill отдает небольшое предпочтение Швеции. На победу скандинавов можно поставить с коэффициентом 2.40, тогда как потенциальный триумф сборной Украины оценивается в 3.30. Мир по итогам 90 минут – 3.00. На то, что обе команды забьют без ничьей в основное время, коэффициент составляет 3.30. Не исключаем вариант с овертаймом, здесь шансы команды Шевченко тоже считаются чуть ниже – 15.00 против 12.00. Наиболее вероятным исходом поединка аналитики считают минимальную победу шведов со счетом 1:0 (коэффициент 7.00).

Александр Исак имеет больше всего шансов отличиться результативным ударом, предполагают специалисты Bwin. Личный успех форварда Реал Сосьедада оценивается баллом 5.50. Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко – самые опасные в составе Украины. На их мячи можно поставить с коэффициентом 6.60.

Напомним, что Швеция выиграла группу с Испанией, Польшей и Словакией. Именно победа "Тре крунур" над "Кадрой" помогла подопечным Шевченко пробиться в плей-офф.

Украина и Швеция ранее встречались 5 раз. Минимальное преимущество на стороне нашей сборной: 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Дебютный поединок между этими командами состоялся в 2008-м, когда Сергей Назаренко отметился фирменным выстрелом с дальней дистанции (1:0).

Через три года украинцы оказались сильнее в финале международного турнира на Кипре – 1:1 в основное время и 5:4 в серии пенальти. Харьковский спарринг в 2011-м минимально выиграли шведы, а на домашнем Евро-2012 победила команда Блохина (2:1).

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