Сборная Украины встретится со шведами в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Где смотреть матч Швеция – Украина онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Команда Андрея Шевченко продолжает борьбу на Евро-2020, несмотря на ужасный поединок с Австрией. Мы запрыгнули в последний вагон в плей-офф, оказавшись среди четырех счастливчиков, занявших третьи места в группах. Матч, как и онлайн-трансляция Швеция – Украина на "Футбол 24" стартует 29 июня в 22:00 по Киеву.

Евро-2020: турнирная сетка и расписание матчей – определились потенциальные соперники сборной Украины

Швеция – Украина: где смотреть матч чемпионата Европы-2020

Встречу в прямом эфире на территории Украины покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Швеция – Украина онлайн можно на платформе Oll.tv при наличии соответствующей подписки.

Кроме того, игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале "Футбол 1", начиная с 21:50. Перед этим в эфир выйдет программа Euro Non Stop (начало – в 20:55), а после завершения поединка – программа Великий футбол.

ТРК Украина тоже покажет матч команды Шевченко в 1/8 чемпионата Европы. Старт трансляции – в 21:50. Поединок на ТРК Украина можно посмотреть онлайн на MEGOGO (при наличии оплаченной подписки).

Украина и Швеция ранее встречались 5 раз. Минимальное преимущество на стороне нашей сборной: 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Дебютный поединок между этими командами состоялся в 2008-м, когда Сергей Назаренко отметился фирменным выстрелом с дальней дистанции (1:0).

Через три года украинцы оказались сильнее в финале международного турнира на Кипре – 1:1 в основное время и 5:4 в серии пенальти. Харьковский спарринг в 2011-м минимально выиграли шведы, а на домашнем Евро-2012 победила команда Блохина (2:1).

Україна в 1/8 Євро-2020 проти непереможних, але Шевченку максимально (не)пощастило – збірна отримала несподіваний козир