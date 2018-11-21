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Швеция – Россия – 2:0 – видео голов и обзор матча

09:38 150 Читати українською
Швеция – Россия – 2:0 – видео голов и обзор матча
Швеция – Россия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Швеция победила Россию в 6 туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча Швеция – Россия.

Шведам для того, чтобы получить право подняться в дивизион А, нужно было только побеждать. "Желто-синие" без проблем справились с этой задачей, забив по голу в ворота россиян в каждом из таймов.

Лига наций: Швеция без проблем обыграла Россию, вышла в дивизион А и стала потенциальным соперником Украины в плей-офф

Лига наций

Швеция – Россия – 2:0

Голы: Линделеф, 41, Берг, 72

Лига наций6 тур

Швеция - Россия: Вторник 20 ноября 2018

Швеция
Матч окончен
2 : 0
Россия
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