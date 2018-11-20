Лига наций: Швеция без проблем обыграла Россию, вышла в дивизион А и стала потенциальным соперником Украины в плей-офф

Сборная Швеции уверенно одолела Россию в решающем матче своей группы Лиги наций. Результат и обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Швеция принимала на своем поле Россию в последнем матче Лиги наций. "Сине-желтые" для победы в группе должны были набирать 3 очка, тогда как сопернику достаточно было удержать ничью, чтобы остаться на вершине турнирной таблицы.

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Хозяева с первых минут завладели инициативой, разместившись с мячом на чужой половине поля. Моменты у российских ворот начали возникать сразу, однако опасные удары Кристофера Ольссона и Маркуса Берга разминулись с каркасом ворот. В середине тайма Мартин Ольссон даже забил гол, однако арбитр справедливо отменил его из-за офсайда.

Шведы невероятно давили – владение мячом в их пользу достигало 70%. Опасно приходили в штрафную "трехцветных" скандинавские защитники – в моменте Андреаса Гранквиста спас голкипер сборной России, а выстрел Виктора Линделёфа заблокировал защитник.

В конце тайма Швеция таки сумела организовать логичный гол именно усилиями игрока Манчестер Юнайтед. После подачи с углового мяч нашел голову Маркуса Берга, а тот зряче сбросил на 11-метровую отметку Линделёфу – Виктор загнал сферу в сетку. "Сине-желтые" ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счете, а Россия за первые 45 минут мало беспокоила Робина Ольсена.

После отдыха игра гостей кардинально не улучшилась. Шведы настолько активно уже не нападали, но ситуацию контролировали. Лишь в последней трети игрового времени Россия немного проснулась – дважды с мячом в чужой штрафной оказался Артем Дзюба. В первом случае его пушку заблокировали защитники, а во втором все завершилось слабым ударом Камболова с дальней дистанции.

Этот нервный для себя отрезок Швеция завершила своим голом. Виктор Клаэссон прострелил на Себастьяна Ларссона, тот не сумел переиграть вратаря, но на добивание идеально успел Маркус Берг – 2:0. Хозяев полностью устраивал счет, а гости ничего не могли противопоставить, поэтому темп поединка до финального свистка оставалось медленным.

Команда Станислава Черчесова не показала никаких признаков хорошей игры и заслуженно уступила. Швеция победила, набрала 7 очков, заняла первое место в группе и поднялась в дивизион А Лиги наций. Также скандинавы получили шанс попасть в плей-офф дивизиона B в случае неудачного отбора на Евро-2020. Там одним из соперников "сине-желтых" может стать Украина.

Лига наций

Швеция – Россия – 2:0

Голы: Линделеф, 41, Берг, 72