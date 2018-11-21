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Швеція – Росія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

09:38 636 Читать на русском
Швеція – Росія – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Швеція – Росія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Швеція перемогла Росію у 6 турі Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу Швеція – Росія.

Шведам для того, щоб здобути право піднятися у дивізіон А, потрібно було тільки перемагати. "Жовто-сині" без проблем впоралися із цим завданням, забивши по голу у ворота росіян у кожному із таймів.

Ліга націй: Швеція без проблем обіграла Росію, вийшла в дивізіон А та стала потенційним суперником України у плей-офф

Ліга націй

Швеція – Росія – 2:0

Голи: Лінделеф, 41, Берг, 72

Ліга націй6 тур

Швеція - Росія: Вівторок 20 листопада 2018

Швеція
Матч завершено
2 : 0
Росія
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Теги
Швеція Швеція Ліга націй Відеоновини Росія Росія Швеція - Росія
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