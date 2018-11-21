Швеція – Росія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Швеція перемогла Росію у 6 турі Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу Швеція – Росія.

Шведам для того, щоб здобути право піднятися у дивізіон А, потрібно було тільки перемагати. "Жовто-сині" без проблем впоралися із цим завданням, забивши по голу у ворота росіян у кожному із таймів.

Ліга націй: Швеція без проблем обіграла Росію, вийшла в дивізіон А та стала потенційним суперником України у плей-офф

Ліга націй

Швеція – Росія – 2:0

Голи: Лінделеф, 41, Берг, 72