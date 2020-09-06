Сборная Португалии может рассчитывать на возвращение Криштиану Роналду перед матчем второго тура Лиги наций против Швеции.

"Я не давал ему отдыхать. Если бы Роналду был в хорошей форме, то вышел бы в старте и на матч против Хорватии.

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Сегодня он тренировался, чувствует себя лучше и поедет с нами в Швецию. Потом посмотрим. Травмы у него нет, но он должен полностью оправиться от инфекции", – цитирует главного тренера португальцев Фернанду Сантуша Goal.

Добавим, что матч против Швеции состоится 8 сентября. Сборная Португалии прекрасно начала Лигу наций и без Роналду – победа 4:1 над хорватами.

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