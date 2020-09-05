Тренеры обеих сборных не удивили стартовыми составами, выставив оптимальный лайнап без дебютантов и откровенных резервистов. Криштиану Роналду пропускал матч, ведь его укусила пчела, но в запасе португальцев прописался Тринкау, который недавно перешёл в Барселону, и несколько лидеров Гранады. Кроме того, в ворота встал голкипер Лиона Антони Лопеш. У хорватов ничего интереснее, чем выход Пашалича в старте, не было.

"Клетчатые" неплохо начали поединок, уже на 2-й минуте создав первый момент – это Влашич выстрелил из-за пределов штрафной мимо ближнего угла. "Селесао" огрызнулись несколькими подачами и двумя неточными дальними ударами в исполнении Данилу и Бруну Фернандеша, но в целом матч минуты до 10-й проходил ровно, с атаками в обе стороны. Далее же стало заметно, что Португалия приходит в себя и перехватывает инициативу. Сначала об этом намекали затяжные позиционные атаки и панические ситуации у ворот Ливаковича, а совсем скоро хорватам стало туго.

Первые звоночки прозвучали ещё на 15-й и 17-й минутах, когда защитники гостей в последний момент вибивали мяч из-под ног Фелиша и Бруну Фернандеша – они были готовы пробивать из центра штрафной. На 19-й же Канселу ворвался на правый край штрафной и нанёс хитрый удар с носка метров с восьми – Ливакович парировал. Через минуту с дистанции стрелял Бруну Фернандеш (высоко), а на 23-й случился двойной момент – Фелиш с 19 метров пробил с рикошетом в перекладину, а Геррейро с левого края штрафной мощно выстрелил в дальний угол. Ливакович спас, а уже на 25-й исполнил двойной сейв – потащив замыкание углового в исполнении Пепе, он лёжа парировал его добивание. Оборона хорватов трещала по швам.

Португалия же не останавливалась. На 27-й минуте Жота головой замыкал подачу, попав дальнюю штангу, а на 28-й минуте он же ворвался на правый фланг штрафной и выстрелил мимо ближнего угла. Следующий супермомент произошел на 34-й, когда Геррейро нанёс мощный удар с линии полукруга перед штрафной – мяч попал в штангу, отскочил в Ливаковича и вылетел за пределы поля! Это был 14-й выстрел хозяев по воротам. У хорватов был всего один, да и тот неточный. В конце концов, "клетчатых" дожали: Канселу на 41-й минуте сместился в центр и метров с 23-х шедеврально закрутил в левую девятку – 1:0! Гости ответили неточным выстрелом Крамарича на 44-й, после чего ушли на перерыв.

На старте второго тайма ничего не изменилось. Уже на 51-й минуте Фелиш мог забивать с правого угла вратарской, но єту попытку успели накрыть защитники; на 55-й же Бруну Фернандеш прямым ударом со штрафного выстрелил над перекладиной. Ещё через две минуты хорваты позволили Бернарду Силве спокойно пробить метров с 20-ти – получилось слабо, но это был уже 18-й удар португальцев в матче. Следующий стал голевым: на 59-й минуте Жота получил шикарную закидушку от Геррейру за спины защитникам, ворвался на левый край штрафной, поставил корпус Едваю и покатил мяч мимо Ливаковича в дальний нижний угол – 2:0.

"Селесао" играли, словно на тренировке, а "клетчатых" вообще не было заметно. Понимая этот факт, Златко Далич бросил в бой Перишича и Брозовича, но улучшения в игре это не принесло – хорваты смогли провести всего на одну контратаку, однако она завершилась явным офсайдом Крамарича. На своей же половине гости позволяли всё, что угодно. Португальцы воспользовались этим на 70-й минуте: Фелиш в полном одиночестве принял передачу на линию полукруга перед штрафной, спокойно прицелился и выстрелил в левый угол – мяч рикошетом от рук Ливаковича влетел в девятку. 3:0. Ещё через две минуты хозяева могли забивать четвёртый гол с той же точки, но Моутинью ошибся.

Эндшпиль поединка превратился в формальность. Фернанду Сантуш начал проводить замены, выпустив на поле Тринкау, Оливейру и Андре Силву, однако эмоций португальцам уже не хватало – они откровенно доигрывали. Хорваты же пытались размочить счёт, но ничего, кроме общей активности и хорошего удара Брозовича мимо левой штанги, у них не было. Казалось, всё завершится сухим разгромом, однако на 90+1-й минуте Петкович, вышедший на замену, таки закатил мяч в ворота Лопеша. Впрочем, избежать унизительного поражения "клетчатым" не удалось – на 90+4-й Андре Силва замкнул скидку Пепе после подачи с углового. 4:1. Это был последний гол во встрече.

Таким образом, Португалия набрала три очка и возглавила группу А3 благодаря лучшей разнице мячей. За "селесао" с тремя зачётными баллами расположилась Франция, а шведы и хорваты замыкают квартет с нулём в графе набранных пунктов.