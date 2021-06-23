Швеция – Польша: онлайн-трансляция матча Евро-2020
В рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Швеции противостоит команде Польши. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Швеция – Польша начался в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок показывает телеканал "Футбол 2", а "Футбол 24" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Швеция – Польша: анонс матча Евро-2020
Стартовые составы команд:
Швеция: Ольсен – Лустиг, Линделёф, Даниельсон, Аугустинссон – С. Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг – Квайсон, Исак
Польша: Щенсны – Берешиньски, Беднарек, Глик – Юзвяк, Клих, Крыховяк, Зелиньски, Пухач – Левандовски, Свидерски
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