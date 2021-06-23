В рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Швеции поборется с командой Польши. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Швеция – Польша

23 июня, 19:00. Санкт-Петербург, Газпром Арена

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Вряд ли даже самые преданные болельщики сборной Швеции могли представить, что любимая команда будет лидировать в квартете E после двух туров. В стартовом поединке "сине-желтые" сыграли суперпрагматично, отдали инициативу Испании и отстояли нулевую ничью. Зато во втором уже шведы доминировали в противостоянии со Словакией, но, в отличие от испанцев, дожали соперника.

Швеция гарантировала себе место в плей-офф, но ее финальная позиция в группе еще может измениться. Любая победа над поляками обеспечит скандинавам финиш в статусе лидера. В свою очередь другие результаты включают важность параллельного поединка словаков против раскритикованной сборной Испании. Шведская пресса верит в голевой прорыв национальной команды, пока забившей лишь один мяч, именно в 3-м туре.

Другие планы, однако, имеет сборная Польши. Подопечные Паулу Соузы провели два абсолютно разных матча на Евро-2020. После поражения Словакии в 1-м туре показалось, что "Кадра" покинет турнир с остальными "туристами" после группового этапа. Однако, испанцам в следующем поединке поляки дали достойный бой. Да, Польша вполне могла проиграть. Но показанное желание играть (вместо страдать) и воля к положительному результату делают ничью заслуженной.

Интересные факты

– Швеция в последний раз проигрывала сборной Польши в спарринге в августе 1991-го (0:2);

– шведская сборная обыграла поляков в четырех матчах квалификации к Евро-2000 и Евро-2004 (общий счет – 8:0);

– Польша сильнее всего выступила на чемпионате Европы в 2016 году (1/4 финала).

Ориентировочные составы команд

Швеция: Ольсен – Лустиг, Линделёф, Даниельсон, Аугустинссон – С. Ларссон, Экдаль, Ольссон, Форсберг – Исак, Квайсон

Польша: Щенсны – Берешиньски, Беднарек, Глик – Юзвяк, Модер, Крыховяк, Зелиньски, Пухач – Левандовски, Свидерски

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Турнирное положение заставит сборную Польши активно лезть вперед с первых минут. Стартовый натиск "Кадры", где в атаке главную роль играет лучший центрфорвард современности, может дать плоды. Но слаженная оборона Швеции вряд ли даст трещину более одного раза. Это повышает требования к редутам и самой Польши, когда скандинавы возьмутся ловить их сначала в контратаках, а затем и в позиционных атаках. Поэтому, скорее всего, забьют обе сборные, а итоговым результатом станет ничья.