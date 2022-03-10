Швеция хочет, чтобы Польше нашли нового соперника вместо дисквалифицированной России
Генеральный секретарь Шведской футбольной федерации (SvFF) Хокан Шёстранд недоволен, что Польша пропустит полуфинал квалификации на ЧМ-2022.
ФИФА приняла решение дисквалифицировать сборную России. Польша осталась без соперника в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022 и уже вышла в финал, где встретится с победителем пары Швеция – Чехия.
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"Мы считаем, что было бы разумно и справедливо, если бы в полуфинале стыковых матчей сборная Польши получила нового соперника. Мы понимаем, что для ФИФА это сложная задача, однако условия должны быть равными. Имею в виду участие и победу в двух стыковых матчах для выхода в финальную стадию чемпионата мира.
Сейчас мы получили это решение ФИФА и сыграем в двух матчах, даже если у Польши будет преимущество в возможном финале плей-офф квалификации", – цитирует Шёстранда пресс-служба SvFF.
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