Наставник шведов Янне Андерссон отреагировал на решение ФИФА автоматически вывести Польшу в финал плей-офф отбора на чемпионат мира.

Как известно, 8 марта ФИФА объявила официальное решение по матчу Россия – Польша. "Кадра" автоматически вышла в финал плей-офф, в котором сыграет против победителя дуэли Чехии и Швеции.

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"Наконец-то ФИФА приняла правильное решение относительно России, но, к сожалению, не со спортивной точки зрения. Все наше внимание уделяется подготовке к матчу против Чехии. Швеция хочет выйти на чемпионат мира и сделает все, чтобы туда попасть", – цитирует Янне Андерссона официальный сайт Федерации футбола Швеции.

В то же время генеральный секретарь местной Федерации Гекан Сестранд был более резким. По его мнению, Россию нужно было заменить другой сборной, поскольку Польша получила серьезное преимущество над Чехией и Швецией.

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