ФІФА ухвалила рішення дискваліфікувати збірну Росії. Відтак, Польща залишилася без суперника у півфіналі плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 і вже вийшла у фінал, де зустрінеться з переможцем пари Швеція – Чехія.

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"Ми вважаємо, що було б розумно та справедливо, якби у півфіналі стикових матчів збірна Польщі отримала нового суперника. Ми розуміємо, що для ФІФА це складне завдання, проте умови мають бути рівними. Маю на увазі участь і перемогу в двох стикових матчах для виходу у фінальну стадію чемпіонату світу.

Зараз ми отримали це рішення ФІФА і зіграємо у двох матчах, навіть якщо у Польщі буде перевага у можливому фіналі плей-офф кваліфікації", – цитує Шьостранда прес-служба SvFF.

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