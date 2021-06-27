Швеция – Украина: голкипер скандинавов не исключает серии пенальти в 1/8 финала Евро
10:44 - Читати українською
Вратарь сборной Швеции Робин Ольсен готовится к разным сценариям в матче против Украины.
Не исключено, что судьба путевки в четвертьфинал определится по итогам футбольной лотереи.
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"Серия пенальти? Конечно, где-то в подсознании сидит мысль, что это может произойти. Но я надеюсь, что мы решим свою задачу в основное время", – цитирует Ольсена официальный сайт УЕФА.
Напомним, сборная Украины встретится со шведами уже во вторник, 29 июня. Начало встречи в 22:00.
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