Вратарь сборной Швеции Робин Ольсен готовится к разным сценариям в матче против Украины.

Не исключено, что судьба путевки в четвертьфинал определится по итогам футбольной лотереи.

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"Серия пенальти? Конечно, где-то в подсознании сидит мысль, что это может произойти. Но я надеюсь, что мы решим свою задачу в основное время", – цитирует Ольсена официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины встретится со шведами уже во вторник, 29 июня. Начало встречи в 22:00.

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