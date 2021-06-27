Воротар збірної Швеції Робін Ольсен готується до різних сценаріїв у матчі проти України.

Не виключено, що доля путівки у чвертьфінал визначиться за підсумками футбольної лотереї.

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"Серія пенальті? Звичайно, десь у підсвідомості сидить думка, що це може статися. Але я сподіваюся, що ми вирішимо своє завдання в основний час", – цитує Ольсена офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться зі шведами вже у вівторок, 29 червня. Початок зустрічі о 22:00.

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