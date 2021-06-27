Швеція – Україна: голкіпер скандинавів не виключає серії пенальті в 1/8 фіналу Євро
27 червня 10:44 - Читать на русском
Воротар збірної Швеції Робін Ольсен готується до різних сценаріїв у матчі проти України.
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
43’ Еміль Форсберг
Артем Довбик 120+1’
43’ Еміль Форсберг
120+1’ Артем Довбик
Не виключено, що доля путівки у чвертьфінал визначиться за підсумками футбольної лотереї.
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"Серія пенальті? Звичайно, десь у підсвідомості сидить думка, що це може статися. Але я сподіваюся, що ми вирішимо своє завдання в основний час", – цитує Ольсена офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, збірна України зустрінеться зі шведами вже у вівторок, 29 червня. Початок зустрічі о 22:00.
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