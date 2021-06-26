Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пока не может рассчитывать на весь состав.

На сегодняшней тренировке в общей группе занимались 23 футболиста "сине-желтых", информирует Футбол NEWS.

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Александр Зубков и Роман Яремчук работали индивидуально. У последнего – микроповреждение. Уже завтра, 27 июня, он должен присоединиться к общей группе. Именно Яремчук делит с Ярмоленко звание лучшего бомбардира Украины на Евро – у обоих по два гола.

Напомним, матч 1/8 финала против Швеции запланирован на 29 июня, начало в 22:00.

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