Швеция – Украина: лучший бомбардир "сине-желтых" на Евро-2020 тренируется отдельно от команды
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пока не может рассчитывать на весь состав.
На сегодняшней тренировке в общей группе занимались 23 футболиста "сине-желтых", информирует Футбол NEWS.
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Александр Зубков и Роман Яремчук работали индивидуально. У последнего – микроповреждение. Уже завтра, 27 июня, он должен присоединиться к общей группе. Именно Яремчук делит с Ярмоленко звание лучшего бомбардира Украины на Евро – у обоих по два гола.
Напомним, матч 1/8 финала против Швеции запланирован на 29 июня, начало в 22:00.
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