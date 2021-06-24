Швеция – Украина: Форсберг выделил двух игроков из команды Шевченко
Лидер сборной Швеции Эмиль Форсберг доволен соперником в 1/8 финала Евро-2020.
"Получить Украину – это плюс, но я не хочу сглазить, а затем вылететь. Но Хорватия и Бельгия на самом деле звучат иначе.
Зубков рассказал об изменениях Шевченко перед плей-офф Евро – сборная Украины имеет немалое преимущество над Швецией
Украина имеет топ-игроков – Ярмоленко и Зинченко. Это опасная команда с неприятными контратаками. Они играют привлекательно, будет непростой матч. У них есть хорошие футболисты, но наша цель – пройти дальше", – DN.se.
Напомним, Швеция финишировала первой в группе Е, оставив позади Испанию, Словакию и Польшу.
Винен не тільки Шевченко: тіньовий антигерой збірної України, про якого всі забули, і мораль від Блохіна