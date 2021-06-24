"Получить Украину – это плюс, но я не хочу сглазить, а затем вылететь. Но Хорватия и Бельгия на самом деле звучат иначе.

Зубков рассказал об изменениях Шевченко перед плей-офф Евро – сборная Украины имеет немалое преимущество над Швецией

Украина имеет топ-игроков – Ярмоленко и Зинченко. Это опасная команда с неприятными контратаками. Они играют привлекательно, будет непростой матч. У них есть хорошие футболисты, но наша цель – пройти дальше", – DN.se.

Напомним, Швеция финишировала первой в группе Е, оставив позади Испанию, Словакию и Польшу.

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