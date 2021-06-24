Швеція – Україна: Форсберг виділив двох гравців з команди Шевченка
24 червня 18:14 - Читать на русском
Лідер збірної Швеції Еміль Форсберг задоволений суперником в 1/8 фіналу Євро-2020.
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
43’ Еміль Форсберг
Артем Довбик 120+1’
43’ Еміль Форсберг
120+1’ Артем Довбик
"Отримати Україну – це плюс, але я не хочу наврочити, а потім вилетіти. Але Хорватія і Бельгія насправді звучать інакше.
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Україна має топ-гравців – Ярмоленка та Зінченка. Це небезпечна команда з неприємними контратаками. Вони грають привабливо, буде непростий матч. У них є хороші футболісти, але наша мета – пройти далі", – DN.se.
Нагадаємо, Швеція фінішувала першою у групі Е, залишивши позаду Іспанію, Словаччину та Польщу.
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