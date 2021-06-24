"Отримати Україну – це плюс, але я не хочу наврочити, а потім вилетіти. Але Хорватія і Бельгія насправді звучать інакше.

Зубков розповів про зміни Шевченка перед плей-офф Євро – збірна України має чималу перевагу над Швецією

Україна має топ-гравців – Ярмоленка та Зінченка. Це небезпечна команда з неприємними контратаками. Вони грають привабливо, буде непростий матч. У них є хороші футболісти, але наша мета – пройти далі", – DN.se.

Нагадаємо, Швеція фінішувала першою у групі Е, залишивши позаду Іспанію, Словаччину та Польщу.

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