– Как вы восприняли результат поединка Польши и Швеции, благодаря которому сборная Украины вышла в 1/8 финала? Какие у вас впечатления от будущего соперника?

– Этот матч заставил нас понервничать. Но в итоге судьба дала нам второй шанс, и грех им не воспользоваться. Когда этот поединок завершился, мы были на ужине. Все радовались, поздравляли друг друга.

– Можете вспомнить матч Украина – Швеция на Евро-2012, чем он вам запомнился?

– Не могу сейчас вспомнить, где именно я его смотрел. Но помню дубль Андрея Шевченко и кучу эмоций, которые у меня вызвал тот поединок.

– Как вы себя чувствуете, готовы помочь команде в матче со Швецией?

– По поводу моей травмы – надеюсь, что уже нахожусь на финишной прямой в восстановлении. Сегодня у меня по плану бассейн, тренажерный зал, завтра собираюсь начать беговую работу. Я делаю все возможное, чтобы вернуться к игре как можно быстрее.

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– Вы болели за Швецию, а теперь будете играть против нее...

– Эта сборная заслуживает уважения, поскольку заняла первое место в такой тяжелой группе. Мы начинаем подготовку к матчу с ней, будем готовиться очень серьезно.

– Какие качества сборной Швеции вы можете выделить?

– Я смотрел игру этой команды с Испанией, шведы играли в оборонительный футбол и очень хорошо это делали. В то же время у них есть очень качественные игроки линии атаки, которые могут выжать гол даже с полумомента.

– Сборная Украины входит в тройку команд Евро-2020, которые чаще всего теряют мяч на своей половине поля. Что нужно с этим сделать?

– Думаю, дело в психологии. Мы боялись ошибиться, играли скованно, и эта скованность приводила к потерям мяча.

– Андрей Шевченко говорил о не лучшем физическом состоянии команды в матче с Австрией. Чувствуете ли вы себя сейчас лучше?

– Насколько я знаю, тренерский штаб уже отреагировал на наш выход в плей-офф и внес коррективы в программу тренировок. Тот факт, что у нас на подготовку на два дня больше, чем у соперника, поможет нам подтянуть физические кондиции.

– Кто вас первым поздравил с выходом сборной Украины в 1/8-ю?

– Во время матча я постоянно был на связи со своей семьей – с женой, родителями. Мы все вместе радовались нашему выходу в следующую стадию.

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– Что вы чувствовали, когда Роберт Левандовски вчера забил свой второй гол в ворота Швеции?

– К 86-й минуте счет 2:2 в том матче нас устраивал, но были опасения, что Польша всеми силами пойдет вперед. И когда Швеция забила третий мяч, все выдохнули с облегчением.

– Швеция – очень организованная команда. Сможем ли мы предложить ей что-то нестандартное, чтобы нарушить эту организованность?

– У нас в составе хватает креативных игроков. Мы верим, что свой момент мы найдем.

– Если сравнить Евро с Лигой чемпионов, в которой вам также довелось участвовать. Где выше скорости и где труднее играть?

– Эти два турнира – вершина. Надеюсь, тот опыт, который я получил во время матчей Лиги чемпионов, поможет мне на чемпионате Европы.

– Что вы думаете об игроках сборной Швеции Исаке и Форсберге?

– Форсберг своими двумя голами вчера очень нам помог. Форвард Исак также очень сильный, недаром он выступает на топ-уровне.

– Как, по вашему мнению, влияет на сборную Швеции отсутствие Златана Ибрагимовича?

– Ибрагимович – один из сильнейших форвардов в мире, но, возможно, из-за его отсутствия другие нападающие шведской команды чувствуют себя более раскованно. Поэтому не могу сказать, хорошо это для нас или плохо, – рассказал Зубков на пресс-конференции.

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