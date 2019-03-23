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Швеция –​​​​​​​ Румыния –​​​​​​​ 2:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

22:38 18 Читати українською
Швеция –​​​​​​​ Румыния –​​​​​​​ 2:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Сборная Швеции / УЕФА

Швеция дома в напряженном матче 1 тура отбора Евро-2020 победила Румынию. Смотрите видео голов и обзор матча.

 

Евро-2020. Отборочный цикл, 1 тур

Швеция – Румыния – 2:1

Голы: Куайсон, 33, Клаесон, 40 – Кешеру, 58

Квалификация Евро-2020: Швейцария победила на выезде Грузию, Швеция одолела Румынию

Сборная Швеции в 1 туре отборочного цикла Евро-2020 дома принимала Румынию. В первом тайме хозяева благодаря голам Куайсона и Клаесона имели преимущество в 2 мяча, но во второй половине встречи румыны усилиями Клаудио Кешеру вернули интригу в матч. Но шведы смогли удержать необходимый для себя результат.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Евро-2020 Румыния Румыния Видеоновости Швеция - Румыния Швеция Швеция
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