Швеция дома в напряженном матче 1 тура отбора Евро-2020 победила Румынию. Смотрите видео голов и обзор матча.

Евро-2020. Отборочный цикл, 1 тур

Швеция – Румыния – 2:1

Голы: Куайсон, 33, Клаесон, 40 – Кешеру, 58

Квалификация Евро-2020: Швейцария победила на выезде Грузию, Швеция одолела Румынию

Сборная Швеции в 1 туре отборочного цикла Евро-2020 дома принимала Румынию. В первом тайме хозяева благодаря голам Куайсона и Клаесона имели преимущество в 2 мяча, но во второй половине встречи румыны усилиями Клаудио Кешеру вернули интригу в матч. Но шведы смогли удержать необходимый для себя результат.