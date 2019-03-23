Швеція вдома у напруженому матчі 1 туру відбору Євро-2020 перемогла Румунію. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Євро-2020. Відбірковий цикл, 1 тур

Швеція – Румунія – 2:1

Голи: Куайсон, 33, Клаесон, 40 – Кешеру, 58

Кваліфікація Євро-2020: Швейцарія перемогла на виїзді Грузію, Швеція здолала Румунію

Збірна Швеції у 1 турі відбіркового циклу Євро-2020 вдома приймала Румунію. У першому таймі господарі завдяки голам Куайсона та Клаесона мали перевагу в 2 м'ячі, але у другій половині зустрічі румуни зусиллями Клаудіо Кешеру повернули інтригу в матч. Але шведи змогли втримати необхідний для себе результат.