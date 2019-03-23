Квалификация Евро-2020: Швейцария победила на выезде Грузию

Сборная Швейцарии начала отборочный цикл Евро-2020 с победы над грузинами.

Евро-2020. Отборочный цикл, 1 тур

Грузия – Швейцария – 0:2

Голы: Цубер, 50, Закария, 80

Сборная Грузии в Тбилиси принимала сборную Швейцарии. Подопечные Владимира Петковича при огромном игровом преимуществе оправдали ожидания и одержали прогнозируемую победу усилиями Стивена Цубера и Дениса Закарии.

"Присутність Роналду зіграла нам на руку". Чому Тюрпен не призначив пенальті у ворота України, а Марлос зіграв "не так"

В следующем туре швейцарцы будут дома принимать сборную Дании, а Грузия поедет в Дублин на матч против Ирландии.