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Квалификация Евро-2020: Швейцария победила на выезде Грузию

18:05 33 Читати українською
Квалификация Евро-2020: Швейцария победила на выезде Грузию
Стивен Цубер / Швейцарская футбольная ассоциация

Сборная Швейцарии начала отборочный цикл Евро-2020 с победы над грузинами.

 

Евро-2020. Отборочный цикл, 1 тур

Грузия – Швейцария – 0:2

Голы: Цубер, 50, Закария, 80

Сборная Грузии в Тбилиси принимала сборную Швейцарии. Подопечные Владимира Петковича при огромном игровом преимуществе оправдали ожидания и одержали прогнозируемую победу усилиями Стивена Цубера и Дениса Закарии.

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В следующем туре швейцарцы будут дома принимать сборную Дании, а Грузия поедет в Дублин на матч против Ирландии.

Теги
Евро-2020 Грузия Грузия Швейцария Швейцария Грузия - Швейцария
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