Президент Конфедерации футбола Бразилии (CBF) Рожерио Кабоклу стал фигурантом скандала, который может стоить ему карьеры.

Функционера обвиняют в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. На время рассмотрения дела (30 дней) Кабоклу отстранили от работы, сообщает Globo Esporte.

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Отмечается, что одна из сотрудниц CBF обратилась в комитет по этике, разоблачив вульгарное поведение своего начальника. В частности, Кабоклу позволял себе напиваться на рабочем месте и унижать коллег.

Женщина уверяет, что Рожерио Кабоклу называл ее "с*кой", пытался заставить съесть собачий корм и допытываться, не занималась ли она мастурбацией. Пострадавшая утверждает, что владеет убедительными доказательствами, доказывающих вину должностного лица.

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