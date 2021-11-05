"Всі різні. Про Сергія Курченка взагалі нічого не можу сказати. Забрати у такого прекрасного президента, як Ярославський, клуб і довести його до ручки – ненормально. Ну як забрати – купити. Він не мав зацікавленості у процесі. Він не розумів, куди потрапив, як керувати клубом. Так склалися обставини, що йому дали клуб.

Шуст порівняв себе з Буффоном і зізнався, чим займеться після завершення кар'єри футболіста

Петро Димінський мені дуже сподобався, як президент. Він мав простий погляд: футболіст заграв, за нього заплатили гідні гроші – він його відпускає.

Що за людина Ахметов – усі ми розуміємо. Це прекрасний керівник у всіх відношеннях. Дуже футбольна та життєва людина. Мало хто розуміє, що він дзвонить футболістам і вітає їх з днем ​​народження, переживає за них, за терміни відновлення, завжди на прямому контакті з медперсоналом. Людина живе футболом не тому, що фінанси дозволяють, а тому, що хоче і бажає цього. Через таке ставлення і клуб такий сильний.

Чи правда, що за Курченка давали 40 тисяч доларів за матч? Ні, це не правда. Але правда, що були дуже великі гроші. Майже вдвічі менші. Це і довело клуб до ручки. Олег Шелаєв казав: "Пацани, не радійте, тому що це закінчиться", – сказав Шуст у коментарі SportArena.

Нагадаємо, нині Богдан виступає за Інгулець. У поточному сезоні 35-річний кіпер зіграв у чотирьох матчах у всіх турнірах, в яких пропустив 7 голів.

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