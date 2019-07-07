Шуст рассказал, почему выбрал именно Ингулец

Вратарь Богдан Шуст поделился мыслями о перспективах своей новой команды.

"Я был знаком с президентом Александром Поворознюком, меня поразили его амбиции. Также меня удивил конструктивный разговор с главным тренером Сергеем Лавриненко. Кроме того, я давно дружу с защитником Максимом Ковалевым. Именно он мне рассказал о коллективе.

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Когда я приехал в Петрово, то убедился, что это амбициозный проект. В команде хороший микроклимат: на тренировках все улыбаются, выкладываются на максимум, тренерский штаб с уважением относится к игрокам. Все эти факторы подтолкнули меня перейти в Ингулец", – рассказал экс-вратарь Шахтера и сборной Украины в интервью YouTube-каналу Ингульца.

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Напомним, в команде Первой лиги Шуст будет сочетать обязанности тренера и игрока.