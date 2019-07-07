Шуст розповів, чому обрав саме Інгулець

Воротар Богдан Шуст поділився думками щодо перспектив своєї нової команди.

"Я був знайомий з президентом Олександром Поворознюком, мене вразили його амбіції. Також мене здивувала конструктивна розмова з головним тренером Сергієм Лавриненком. Крім того, я давно дружу з захисником Максимом Ковальовим. Саме він мені розповів про колектив.

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Коли я приїхав в Петрове, то переконався, що це амбітний проект. У команді хороший мікроклімат: на тренуваннях всі посміхаються, викладаються на максимум, тренерський штаб з повагою ставиться до гравців. Всі ці фактори підштовхнули мене перейти в Інгулець" – розповів екс-воротар Шахтаря та збірної України в інтерв'ю YouTube-каналу Інгульця.

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Нагадаємо, в команді Першої ліги Шуст поєднуватиме обов'язки тренера і гравця.