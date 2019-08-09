Шуховцев отметил игру Худжамова в матче с АЗ

Легенда Мариуполя Игорь Шуховцев прокомментировал игру голкипера Рустама Худжамова в поединке 3 квалификационного раунда Лиги Европы против АЗ (0:0).

"Нужно выделить игру Худжамова. Особенно опасными были три удара, с которыми он справился. Я считаю, что он спас команду, отбивая сложные удары со средних дистанций. Большая благодарность ему за это.

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Как сказал Александр Бабич, команда справилась со своей задачей, и вратарь сыграл на высшем уровне", – сказал Шуховцев в эфире канала Футбол 1.

Благодаря невероятным сейвам голкипера приазовцы выстрадали нулевую ничью в первом матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы.

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