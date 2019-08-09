Шуховцев відзначив гру Худжамова у матчі з АЗ

Легенда Маріуполя Ігор Шуховцев прокоментував гру голкіпера Рустама Худжамова у поєдинку 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти АЗ (0:0).

"Потрібно виділити гру Худжамова. Особливо небезпечними були три удари, з якими він впорався. Я вважаю, що він врятував команду, відбиваючи складні удари з середніх дистанцій. Велика подяка йому за це.

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Як сказав Олександр Бабич, команда впоралася зі своїм завданням, і воротар зіграв на найвищому рівні", – сказав Шуховцев в ефірі каналу Футбол 1.

Завдяки неймовірним сейвам голкіпера приазовці вистраждали нульову нічию у першому матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

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