Нагадаємо, "синьо-жовті" програли Польщі 0:2, а Лунін став винуватцем першого пропущеного м'яча. Голкіпер Реала вийшов за межі штрафного та не зумів вибити м'яч, після чого Пйонтек відкрив рахунок ударом по порожніх воротах.

"Деякі експерти заявили, що Андрій Лунін ще не доріс до рівня збірної України. Я так не вважаю. Попри його прикру технічну помилку, що дозволила полякам відкрити рахунок, на мій погляд, Лунін продовжує залишатися одним з найсильніших воротарів України. Не здивуюся, якщо Андрій Шевченко довірить йому пост №1 в одному з листопадових матчів Ліги націй.

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Зараз тренерському штабу збірної України є з кого вибирати і багато що залежатиме від ігрового тонусу воротарів, їхньої психологічної стійкості.

Знаєте, у воротарів робота така: можна потягнути кілька "мертвих" м'ячів, але припуститися однієї помилки, яка призвела до взяття воріт і про це пам'ятатимуть тривалий час, навіть роки. А ось на тих польових гравців, які не реалізовують пенальті або промахуються із вбивчих позицій, чомусь мало хто звертає увагу.

Тому будемо вважати, що свого, як кажуть, "метелика", в іграх за збірну Андрій Лунін вже пропустив і все для нього починається з чистого аркуша. Зараз важливо підтримати хлопця, а я йому б порадив все гарненько проаналізувати і постаратися забути цей матч. Я вірю в Андрія Луніна і переконаний, що він зуміє довести: ця помилка в Хожуві – прикра випадковість", – цитує Шуховцева Meta Ratings.

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