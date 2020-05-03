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Шуховцев дал совет Лунину относительно его будущего в Реале

20:15 86 Читати українською
Шуховцев дал совет Лунину относительно его будущего в Реале
Андрей Лунин / Фото ФК Реал

Бывший вратарь Металлиста Игорь Шуховцев оценил перспективы украинского голкипера Реала Андрея Лунина.

"Думаю, что лучше сидеть в запасе в Реале, чем в основном составе аутсайдера. Быть в составе клуба-гранда – это большой плюс для 21-летнего вратаря. Главное, чтобы он не засиделся на скамейке запасных.

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А в клуб-середняк Лунин сможет вернуться когда угодно. Поэтому лучше ловить шанс в Реале. Нужно только психологически привыкнуть к звездному уровню, и все будет в порядке", – цитирует Шуховцева Экспресс.

Напомним, Лунин сейчас защищает цвета Овьедо, контракт украинца принадлежит Реалу. В нынешнем сезоне Сегунды Андрей провел 9 матчей.

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Теги
Испания Игорь Шуховцев Игорь Шуховцев Реал Мадрид Реал Мадрид Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин
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