Шуховцев дав пораду Луніну щодо його майбутнього в Реалі

Колишній воротар Металіста Ігор Шуховцев оцінив перспективи українського голкіпера Реала Андрія Луніна.

"Думаю, що краще сидіти в запасі в Реалі, ніж в основному складі аутсайдера. Бути в складі клубу-гранда – це великий плюс для 21-річного воротаря. Головне, щоб він не засидівся на лаві запасних.

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А в клуб-середняк Лунін зможе повернутися коли завгодно. Тому краще ловити шанс у Реалі. Потрібно тільки психологічно звикнути до зіркового рівня, і все буде в порядку", – цитує Шуховцева Експрес.

Нагадаємо, Лунін зараз захищає кольори Ов'єдо, контракт українця належить Реалу. У нинішньому сезоні Сегунди Андрій провів 9 матчів.

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