Лунин опередил Ареола в Реале через экономические мотивы – AS рассекретил зарплаты обоих киперов

Украинский кипер сэкономит Реалу немало денег, став дублером Куртуа на сезон 2020/21.

"Лунин победил Ареола", – пишет авторитетный AS о решении "бланкос" по новому №2 мадридского гранда. Реал не собирается выкупать права на французского вратаря в условиях экономической нестабильности, вызванной пандемией.

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Руководство Реала заблаговременно готовится к последствиям финансового кризиса. Зарплатная ведомость выходит на первый план. Выбрав Лунина, мадрици сэкономят не менее 1 млн 350 тысяч евро – это половина годовой ставки Ареола (2 млн 700 тысяч) и приблизительная зарплата украинца, по информации издания.

Жесткая экономия – чуть ли не основная причина выбора в пользу Андрея. Мадрид, как и большинство европейских клубов, серьезно затягивает пояса. Возвращение арендованных или обмены игроков должны стать основой будущего рынка. Кроме нашего чемпиона мира U-20, "бланкос" почти гарантированно вернут Едегора (Сосьедад) и Ашрафа (Боруссия Д).

Зидан вроде бы считает, что Реал не должен существенно тратиться на дублера Куртуа. Тем более, Лунин наконец-то убедил тренерский штаб Реала своими выступлениями за Овьедо.

Напомним, что Андрей задержится в Сегунде дольше из-за возможного обновления сезона.

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