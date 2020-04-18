Шуфрич предположил, чего не хватает Михайличенко на посту тренера Динамо

Бывший руководитель Говерлы Александр Шуфрич поделился мыслями относительно главного тренера Динамо Алексея Михайличенко.

"Михайличенко – очень сильный игрок. И я почему-то уверен, что в нем есть потенциал тренера-менеджера.

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Возможно, нужен штаб уровня ассистентов Реброва и Шевченко в сборной. Ведь союз динамовского сердца и европейского опыта очень неплохо себя проявляет на тренерском мостике", – написал Шуфрич на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, на старте нынешнего сезона вместо Александра Хацкевича на пост главного тренера Динамо назначили Алексея Михайличенко. После 23-х туров киевляне расположились на третьей строчке, уступая Заре лишь по дополнительным показателям.

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