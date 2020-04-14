"Самым титулованным клубом должен руководить более опытный тренер": экс-легионер Динамо раскритиковал Михайличенко

Бывший защитник "бело-синих" Леандро Алмейда поделился мыслями относительно ситуации в киевском клубе.

"Очень люблю Динамо и слежу за результатами, смотрю отдельные матчи. Очень грустно видеть Шахтер лидером турнирной таблицы и борьбу Динамо за второе место. Самым титулованным клубом Украины должен руководить опытный тренер, у которого есть достижения с большими клубами. Алексей Михайличенко, как игрок, прекрасно защищал цвета Динамо, но, как тренер, он не совсем подходит для первой команды этого клуба.

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Вопрос к селекции – почему в заявке команды на сезон нет бразильцев? Никак этого не могу понять. В Динамо же есть положительный опыт сотрудничества с бразильскими футболистами. Я хочу, чтобы киевляне снова вернулись в борьбу за титул. Если Игорь Суркис тоже в этом заинтересован – могу посоветовать классных игроков на следующий сезон", – сказал Алмейда в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, Леандро перешел в Динамо из Атлетико Минейро в июле 2009 года за 4,5 млн евро. В киевском клубе он пробыл до января 2013 года и за 1 млн евро вернулся на родину в Коритибу. С "бело-синими" бразилец трижды становился вице-чемпионом Украины и однажды финалистом Кубка страны.

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