Штутгарт на выезде уверенно переиграл Вердер
В рамках воскресной программы 10-го тура Бундеслиги Вердер в родных стенах уступил Штутгарту. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Німеччини 2020/21, 10-й тур
Вердер – Штутгарт – 1:2
Голы: Зельке, 90+3 – Вамангитука, 31 (пен), 90+1
Шальке – Байер – начало в 19:00
Вердер в родных стенах принимал Штутгарт. Гости открыли счет на 31-й минуте благодаря пенальти, который без особых проблем реализовал Вамангитука. Больше ничего интересного в первой половине встречи не произошло, и команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе швабов.
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Во втором тайме голевая засуха длилась до 90+1 минуты, когда тот же Вамангитука воспользовался ошибкой голкипера, который неосмотрительно сыграл на выходе и забил в пустые ворота. После этого бременцы наконец проснулись и под занавес поединка один гол отыграл Зельке, но было уже слишком поздно. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Штутгарта – 1:2.