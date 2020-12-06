Чемпіонат Німеччини 2020/21, 10-й тур

Вердер – Штутгарт – 1:2

Голы: Зельке, 90+3 – Вамангитука, 31 (пен), 90+1

Шальке – Байер – начало в 19:00

Вердер в родных стенах принимал Штутгарт. Гости открыли счет на 31-й минуте благодаря пенальти, который без особых проблем реализовал Вамангитука. Больше ничего интересного в первой половине встречи не произошло, и команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе швабов.

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Во втором тайме голевая засуха длилась до 90+1 минуты, когда тот же Вамангитука воспользовался ошибкой голкипера, который неосмотрительно сыграл на выходе и забил в пустые ворота. После этого бременцы наконец проснулись и под занавес поединка один гол отыграл Зельке, но было уже слишком поздно. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Штутгарта – 1:2.

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