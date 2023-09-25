ПСЖ розбив Марсель у центральному матчі 6 туру Ліги 1. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

ПСЖ має проблеми на старті сезону, але принциповий матч з Марселем провів на високому рівні. Мбаппе травмувався та рано покинув поле, тому лідерство перехопив Хакімі.

Ашраф відкрив рахунок у зустрічі ювелірним ударом зі штрафного, а потім допоміг відзначитися Коло Муані. У другому таймі Рамуш дублем завершив побиття Марселя – асистували йому Дембеле та Коло Муані.

ПСЖ розгромив Марсель з шикарним голом Хакімі та дублем Рамуша, а Мбаппе травмувався