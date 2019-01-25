Шовковский назвал 4 клуба, в которых мог продолжить карьеру

Бывший голкипер киевского Динамо Александр Шовковский рассказал интересные детали относительно своего возможного трансфера в один из топовых чемпионатов.

"Был момент, когда я сам хотел уйти, но не ушел. Это было в 2008-м, когда Динамо выиграло чемпионат и Кубок Украины. Тренером был Семин, играл Богуш. Я для себя решил, что в 33 года быть вторым вратарем неинтересно.

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Тем более, что через полгода заканчивался контракт. Пришел с этими мыслями к Игорю Суркису и сказал, что новый договор не подпишу. Он сказал: не спеши, подожди немного. Позже при Газзаеве я уже начал играть.

Официальных предложений я в руках не держал. Ходили слухи о вариантах с Валенсией, лондонским Арсеналом, Пармой и даже Баварией.

Однажды мой агент сказал мне, что Динамо готово обсуждать трансфер любого игрока, кроме одного – меня", – сказал Шовковский в программе "ОТДУШИВДУШУ".

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