Товарищеский матч между сборными Шотландии и Англии завершился со счетом 1:3 в пользу команды Саутгейта. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Англия и Шотландия встретились в честь 150-летия первого официального международного матча. 30 ноября 1872 года британцы дали начало играм сборных. Тот матч завершился нулевой ничьей, а сегодня команды в Глазго подарили болельщикам голы.

Англия выглядела очевидным фаворитом, но интрига была. Подопечные Гарета Саутгейта провели тяжелый поединок против Украины, а Шотландия легко разбила Кипр. Шотландцы вообще идеально выступают в отборе к Евро-2024, где успели обыграть Испанию.

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Хозяева вышли в оптимальном составе с горячим настроем на игру. Гости сделали несколько изменений после Украины, однако главные звезды остались в старте. Англия играла с позиции силы, а Шотландия включала агрессивный прессинг и искала свои шансы в быстрых атаках.

Первая четверть матча прошла без моментов. Англия давила в основном через левый фланг, где Рашфорд либо сам пытался пройти, либо освобождал зону под рывки Беллингема. С другой бровки подключался Уокер, который и нанес первый опасный удар.

А уже второй удар Кайла привел к голу. Англичане хозяйничали в чужой штрафной, Рашфорд отбросил на Уокера, а удар последнего подправил в ворота Фоден. Через две минуты гости удвоили преимущество, когда Робертсон ужасно выбил мяч прямо на Беллингема.

Джуд удирал в контратаку и мог создать разгром еще в первом тайме, но испортил все плохим пасом. Шотландия до перерыва не нанесла ни одного удара, а вот второй тайм начала ударно. Правда, Англия успокоила игру и контролировала мяч в центре поля.

В середине тайма шотландцы еще раз активизировались – теперь с пользой. Магуайр срезал в свои ворота прострел Робертсона. Капитан хозяев продолжал подавать во вратарскую, в результате чего пробивали Дайкс и МакГин.

Впрочем, Англия снова взяла ситуацию под контроль и перевела игру на чужую половину. На этом камбэк Шотландии завершился. Гости создали моменты для Эзе и Беллингема, а забил Кейн. Джуд раскрутил оппонента в центре поля и выкатил под удар Харри – капитан поставил точку.