Комментатор Виктор Вацко отметил, что победа сборной Украины в отборе к ЧМ-2022 будет иметь значение для всей страны.

"Многим футболистам мне поступают сообщения от воинов Вооруженных сил Украины, воинов, которые защищают нашу страну. Слова плюс-минус одинаковые: все болеют сейчас за сборную Украины, все сейчас желают, хотят, чтобы сборная Украины сыграла с Шотландией и обыграла ее. Затем обыграла Уэльс, вышла на финальную стадию чемпионата мира.

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Потому что победа на футбольном поле – это тоже победа страны. Я сейчас глобализирую: ребята говорят, что успехи поднимают моральный дух армии. Футбол дает возможность хоть на мгновение отвлечься, переключить внимание – это тоже очень важно. Такое понятие как психологическая устойчивость является одним из наиболее ключевых в военном деле. Я не специалист военного дела, но общаюсь с людьми, которые держат оружие в руках", – цитирует Вацка сайт каналов "Футбол".

Напомним, сборная Украины 1 июня сыграет против Шотландии в рамках полуфинала отбора к ЧМ-2022. В случае успеха "сине-желтые" сойдутся с Уэльсом за путевку на Мундиаль.

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